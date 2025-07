Alcolock, arriva la firma di Salvini per il decreto: chi deve montarlo e come funziona

C’è una novità nel nuovo codice della strada, approvato il 14 dicembre scorso, ed è l’introduzione dell’Alcolock. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che definisce le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo.

CHI DEVE MONTARLO E COME FUNZIONA – Questa novità vuole essere un deterrente per coloro che sono stati condannati per guida in stato d’ebrezza. Ad essere costretti ad installarlo, quindi, saranno gli automobilisti che sono già stati multati per aver guidato con un tasso di alcol maggiore a 0,8 g/l. Il costo dell’installazione è di 2.000 euro, ma chi è obbligato a farlo e non lo fa, rischia una sanzione da 158 a 638 euro.

Attraverso una nota pubblicata sul portale online ufficiale, il Mit ha spiegato anche la modalità di installazione e chi se ne occuperà:

“L’alcolock è un sistema che impedisce l’avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell’alito. Il motore si accenderà solo se il livello di alcol risulterà pari a zero. L’obiettivo principale è scoraggiare la guida in stato di ebbrezza e aumentare la sicurezza stradale. Il nuovo Codice della Strada rende obbligatoria l’installazione dell’alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che potranno condurre solo veicoli a bordo dei quali risulti installato tale dispositivo”.

Prima di mettersi alla guida, il conducente deve soffiare in un boccaglio collegato a un dispositivo che analizza l’aria espirata e rileva l’eventuale presenza di alcol. Se i valori sono regolari, il motore si avvia. Gli alcolock più avanzati registrano ogni test effettuato, memorizzando data, ora ed esito, e sono in grado di rilevare tentativi di manomissione.

Tutti i dati possono essere scaricati e messi a disposizione delle autorità. Inoltre, le versioni più sofisticate includono sistemi antifrode capaci di distinguere un vero soffio umano da uno artificiale, rendendo più difficile ingannare il dispositivo.