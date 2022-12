Nuovo contratto in arrivo per Kim?

Dopo l’addio in estate di Kalidou Koulibaly i tifosi azzurri avevano grossi grattacapi sul possibile sostituto. Invece la società partenopea ha fatto un gran colpo di mercato portando in Campania il difensore Kim Min-Jae. Il sud-Coreano arrivato dal Fenerbahce per 20 milioni di euro è risultato sin da subito uno degli uomini chiave di mister Luciano Spalletti. Si è integrato benissimo negli schemi dell’allenatore ed ha portato un ottimo apporto alla squadra.

Le sue prestazioni hanno portato ad una riflessione della società partenopea. Nel contratto del roccioso difensore centrale c’è una clausola di quasi 50 milioni di euro. Quindi nel momento in cui il calciatore volesse accettare un’offerta da un altro club, nel momento in cui viene pagata la clausola al Napoli, è libero di andare via.

Proprio per questo motivo, Giuntoli sta lavorando per offrire a Kim un nuovo contratto con una clausola rescissoria più alta. Secondo il giornalista sportivo Fabrizio Romano la società partenopea starebbe cercando la migliore offerta possibile per trattenere il difensore classe ’96 il più possibile. La buona notizia è che la clausola non è esercitabile a Gennaio, quindi, tutti i discorsi di un possibile trasferimento sono rimandati alla sessione estiva di mercato.

Sulla situazione contrattuale del centrale del Napoli si è esperto anche Giovanni Scotto, spiegando che c’è stato già un incontro tra Giuntoli e gli agenti di Kim. Ecco le parole del giornalista: “Contatti tra il ds del Napoli Giuntoli e gli agenti di Kim. L’obiettivo del club è cancellare la clausola di 50 milioni (valida dal 1 al 15 luglio 2023). Per ora risposta negativa, ma a fronte di un rinnovo contrattuale c’è la possibilità di incrementarla fino a 75 milioni”.

Kim sta giocando una grande stagione con la maglia azzurra e sicuramente la società partenopea non vorrà privarsene facilmente. Il coreano ha sostituto alla grande Koulibaly e di certo non sarà semplice trovare un altro difensore del genere.