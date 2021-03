Nuovo DPCM, addio zone gialle fino a maggio? Potrebbero riaprire parrucchieri e centri estetici

Il prossimo 6 aprile scadrà l’ultimo decreto approvato da parte di Mario Draghi. L’esecutivo è ora al lavoro per il nuovo DPCM che dovrebbe essere approvato a breve e con poche novità.

Sicuramente sarà prorogato fino ad inizio maggio l’eliminazione delle zone gialle. Per il Cts, infatti, è ancora troppo presto per riaprire le Regioni e per questo continueranno le restrizioni previste in zona arancione e rossa.

La grande novità sarà la riaperture delle scuole, almeno fino alle medie. Dopo Pasqua, infatti, si ritornerà alla scuola in presenza.

Ancora niente da fare per piscine, palestre, ristoranti e bar. Queste attività, infatti, continueranno ad essere chiuse per tutto il mese di aprile, con bar e ristoranti che dovranno continuare con l’asporto.

Una grande sorpresa potrebbe essere la riapertura dei parrucchieri e centri estetici. Attualmente, infatti, in zona rossa è prevista la loro chiusura.