Nuovo DPCM Conte: divieto di ingresso da Paesi a rischio, discoteche chiuse e stretta sulle spiagge

E’ attesa per il nuovo DPCM del Presidente del Consiglio Conte. Le misure previste dalla fase 3 scadranno il 14 luglio e il Governo apporterà alcune modifiche per contenere il contagio, in leggera risalita dopo settimane al ribasso. I provvedimenti saranno illustrati in Parlamento martedì dal Ministro della Salute Speranza.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, con le nuove misure sarà prorogato il divieto di ingresso per i cittadini provenienti da Paesi considerati a rischio: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord e Moldova, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Quarantena di 14 giorni per chi arriva dagli USA.

Restano chiuse anche le discoteche. L’apertura prevista per martedì prossimo non ci sarà, ma le Regioni saranno libere di eliminare le restrizioni in base all’andamento della curva epidemica, assumendosene la responsabilità.

Permane il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi quando non si può garantire distanziamento sociale. Nei locali pubblici obbligo di consegnare le generalità ai gestori, che dovranno conservarle per almeno due settimane.

Possibile poi una nuova circolare del Viminale per quanto riguarda il capitolo spiagge, dato che negli ultimi giorni sono arrivate numerose segnalazioni relative a stabilimenti balneari che non rispettano le misure di sicurezza e il distanziamento sociale.