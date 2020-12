Nuovo DPCM di Conte al via: dal 24 dicembre Italia zona rossa, le regole principali

L’ultimo DPCM di Giuseppe Conte è stato un duro colpo per numerose attività commerciali che, durante il periodo natalizio svolgono la loro attività in maniera prevalente. Per questo motivo sono stati previsti nuovi ristori che, a detta del Premier, arriveranno il prima possibile.

Intanto da domani l’intera Italia diventerà zona rossa. La decisione è stata presa da parte del Governo per evitare una terza ondata che, nel mese di gennaio, è stata già annunciata da molti esperti.

La zona rossa durerà fino al prossimo 27 dicembre per poi continuare nelle successive festività. In questi giorni sarà vietato uscire anche dalla propria abitazione, se non per motivi necessità, lavoro o urgenza.

Sarà possibile, però, fare visita a parenti e amici una sola volta al giorno e massimo in due persone conviventi. La decisione è stata presa per consentire almeno un minimo di socialità in questo periodo natalizio.

Le regole della zona rossa sono ormai note ma molti sono gli interrogativi a cui, però, il Governo ha deciso di rispondere con delle FAQ.