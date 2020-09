Nuovo DPCM firmato da Conte, discoteche e stadi chiusi fino al 7 ottobre

Il nuovo Dpcm, firmato da Giuseppe Conte, è appena entrato in vigore. Questo comprende regole preventive familiari, ma anche novità. Soprattutto per quanto riguarda discoteche e stadi, ma non solo.

CHIUSURE FINO AL 7 OTTOBRE – Queste ultime infatti rappresentano una forte fonte di diffusione e propagazione del virus. Discoteche e stadi rimarranno quindi chiusi fino alla conclusione della validità del nuovo regolamento, il 7 ottobre. Ciò non vuol dire che le partite di calcio saranno cancellate, bensì come già accadeva in questi ultimi mesi, avverranno a porte chiuse. L’unico “pubblico” presente sarà quindi quello virtuale, tramite dispositivi come tablet e smartphone o semplicemente televisione.

Tra le vecchie regole anti-COVID, tuttora da seguire, figurano sempre il distanziamento sociale e l’obbligo di portare la mascherina. Questo anche all’esterno dalle ore 18 di sera alle ore 6 di mattina. E ovviamente divieto assoluto di assembramenti.

TRASPORTI, SCUOLE E RIENTRI DALLE ZONE ROSSE – Tra le novità del nuovo Dpcm vi sono nuove disposizioni per quanto riguarda i mezzi di trasporto scolastici. Se prima infatti (cosa confermata anche in questo nuovo decreto) gli autobus avevano una capienza massima dell’80%, adesso in alcuni casi ci saranno eccezioni. Sarà infatti possibile superare i limiti di tale percentuale solo se il viaggio avrà una durata massima di 15 minuti. Questo solo per gli scuolabus, per tutti gli altri tipi di autobus invece le regole rimangono uguali. Tuttavia questi ultimi dovranno anche garantire un efficace sistema di aerazione e cambio dell’aria.

Anche per le scuole stesse ci sono nuove disposizioni, nello specifico: «indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia». E infine il rientro in Italia sarà vietato a chi proviene da paesi inseriti nella “black list” (Bahrein, Bangladesh, Brasile, Cile, Serbia, Bosnia Erzegovina, Perù ecc…).