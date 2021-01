Nuovo DPCM, vietato spostarsi tra Regioni fino al 31 gennaio. Weekend sempre in zona arancione/rossa?

In vista della terza ondata annunciata dagli esperti, il Governo di Giuseppe Conte non vuole far abbassare la guardia ai cittadini e per questo ha abbassato gli indici per stabilire le fasce di colorazioni delle Regioni.

Tutto dipenderà dall’indice Rt. Se inferiore a 1, infatti la Regione sarà classificata in fascia gialla, mentre in caso di indice superiore ad uno la zona sarà arancione. Il massimo rischio, la zona rossa, vi sarà solo in caso di superamento dell’1,25.

La Campania, dopo oltre due mesi tra zona rossa ed arancione, respirerà un po’ e sarà piazzata in zona gialla.

Con il nuovo anno, però, anche la zona gialla avrà ulteriore restrizioni, con il divieto di spostarsi tra Regioni che sarà prorogato fino al prossimo 31 gennaio a prescindere dalla zona di collocazione.

Un’altra restrizione che il Governo sta studiando è di rendere i fine settimana sempre zona arancione o rossa per le Regioni già rientranti in quest’ultima fascia. In questo caso sarà vietato spostarsi al di fuori del proprio Comune o comunque anche all’interno dello stesso.