Nuovo focolaio ad Eboli, 24 casi positivi in un’azienda agricola

Giorno dopo giorno la diffusione del COVID-19 diventa sempre più inquietante. Proprio ieri infatti (27 agosto) è spuntato un nuovo focolaio in Campania. Più precisamente nella città di Eboli, in provincia di Salerno.

CONTAGI NELL’AZIENDA – Il tutto è scoppiato in un’azienda agricola locale. A riportare la notizia è la ASL di Salerno, la quale avrebbe anche chiesto al sindaco di prendere i dovuti provvedimenti. Questo onde evitare che il virus infetti altre persone fuori dall’azienda, ma anche dentro la stessa, tra cui ovviamente i membri del personale.

Riguardo questi ultimi sono stati tutti sottoposti ad un tampone obbligatorio. I risultati per ora indicano che i riscontri positivi sono ben 24. Davanti ad un numero così importante, non si può negare che la ASL di Salerno abbia fatto bene a sollecitare l’attenzione del sindaco Massimo Cariello, soprattutto in vista di eventuali ulteriori casi non ancora confermati.

NUOVI POSITIVI IN CAMPANIA – Parallelamente al nuovo focolaio ad Eboli, nello stesso giorno sono emersi anche altri contagi nel salernitano. 6 infetti in tutto. 2 a Salerno, 2 vicini ai confini provinciali, ed infine rispettivamente uno a Nocera Superiore e uno a San Giovanni a Piro.

Tutto questo solo per quanto riguarda la regione sopracitata. In Lombardia invece i casi continuano ad aumentare sporadicamente, rendendola nuovamente a tutti gli effetti una delle zone più a rischio dell’Italia. Cosa confermata da un breve reportage sulla situazione attuale nel bel paese. Per vederlo clicca qui.