Nuovo nome per il Napoli: Ecco Armand Laurientè

Armand Laurientè è un calciatore francese, classe ’98, di proprietà del Lorient. Quest’anno in Ligue 1 ha giocato 35 partite, mettendo a segno 6 reti e sfornando 2 assist ai compagni. In una intervista, Roberto Meloni che è membro dell’entourage di Laurientè , ha fatto queste dichiarazioni: “E’ cresciuto molto tra i 18-19 anni facendo intravedere il suo potenziale. E’ un calciatore molto forte fisicamente, ha una grande esplosività, ha ambizioni importanti.”

Ha continuato poi parlando del suo ruolo e sul suo futuro in questo modo:” Tatticamente nasce esterno destro ma preferisce giocare a sinistra per rientrare sul suo piede forte che è il destro. Quest’anno vuole fare un nuovo step lasciando la Francia, vuole confrontarsi con altri campionati. E’ cercato da tanti club e stiamo riflettendo sull’offerta migliore.”

Ha, poi, concluso così:”Torino e Napoli? Napoli è una grande piazza. Si fa fatica a dire di no agli azzurri. Parliamo di un club che gioca la Champions e lotta per vincere lo Scudetto. A mio avviso Armand sarebbe pronto per giocare in una piazza come quella azzurra. Ovviamente bisogna guardare le esigenze, bisogna fare lo step giusto.”

Con l’addio di Politano, sempre più vicino al Valencia, prende forma l’idea di far arrivare a Napoli una nuova ala. Laurientè sembra essere un profilo molto interessante, può giocare sia a destra che a sinistra e con le sue qualità fisiche potrebbe fare la differenza. Infine al giocatore francese l’idea di giocare in Italia non dispiace e con l’offerta giusta potrebbe vestire la maglia azzurra.

Ma al momento la squadra granata del Torino ha già mosso i primi passi per accaparrarsi il giovane talento francese. Laurientè giocherà in Italia? Alla fine vestirà la maglia azzurra del Napoli o quella granata del Torino?