Nuovo obiettivo per la porta futura del Napoli: si visiona un profilo europeo

Dopo il mercato invernale condizionato dal blocco imposto, il Napoli continua a muoversi a monitorare eventuali profili per la prossima estate. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riportate dal portale AreaNapoli.it che confermano l’interesse del club azzurro per Konstantinos Tzolakis, portiere greco dell’Olympiakos seguito con grande attenzione dagli uomini dell’area scouting partenopea.

Per approfondire la valutazione, alcuni osservatori vicini allo staff tecnico, stando a quanto riportato da AreaNapoli, saranno presenti domani in Grecia per assistere alla sfida tra i greci il Bayer Leverkusen, valida per l’andata dei Playoffs della Champions League. Tale occasione è considerata ideale per analizzare il giocatore in un contesto competitivo e di alto livello internazionale.

Tzolakis, classe 2002 e già titolare sia nel club che nella nazionale greca, rappresenta uno dei profili emergenti più interessanti nel ruolo. Dotato di una buona altezza, ha una valutazione di mercato vicina ai 15 milioni di euro, per cui ha attirato l’attenzione di diversi club europei negli ultimi mesi.

L’interesse del Napoli non nasce oggi: la società segue l’estremo difensore da quasi un anno, monitorandone continuità di rendimento, personalità e capacità di crescita. Le sue prestazioni in Champions League hanno rafforzato le impressioni positive, grazie a clean sheet importanti e interventi decisivi in partite di grande pressione.

Tra i punti di forza spiccano i riflessi, la sicurezza nelle uscite e una buona qualità nel gioco con i piedi, caratteristiche sempre più richieste nel calcio moderno. Per il Napoli, Tzolakis potrebbe rappresentare una soluzione futura affidabile, inserendosi in una strategia orientata a ringiovanire e rafforzare il reparto portieri.