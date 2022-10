Nuovo progetto per lo stadio Maradona

Nuove proposte per lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si pensa a più posti per persone disabili e biglietti gratis per Under 14. Nino Simeone, il presidente della commissione infrastrutture del consiglio comunale di Napoli, ha diramato una nota che riguarda lo stadio Maradona. Ecco, quindi, le novità:

“La prima riguarda la nuova disponibilità di 320 biglietti d’ingresso allo stadio Maradona (in tribuna) che il Comune di Napoli e la SSC Napoli, così come previsto dalla convenzione firmata nel 2019, metteranno finalmente a disposizione delle scolaresche e delle associazioni che si occupano di disagio minorile sul territorio cittadino.

Inoltre mi è stato comunicato dagli uffici competenti, che con alcuni interventi strutturali messi in atto nell’impianto sportivo di Fuorigrotta siamo riusciti ad aumentare il numero di posti disponibili, all’interno dello stadio, per i nostri tifosi diversamente abili. Si tratta nello specifico di 30 posti per disabili in CURVA B e 30 in CURVA A.

Per un totale di 60 posti per disabili più 60 posti per accompagnatori, per un totale di 120 posti. Ovviamente questi posti, seppur non tantissimi, si aggiungono a quelli già presenti nel settore dedicato, con la speranza di riuscire a intervenire anche sugli altri settori per aumentare la capienza.”

Uno stadio, quello di Napoli, che si sta muovendo per aprire le porte alle persone più fragili. Per dare una possibilità ai tifosi meno fortunati di guardare un vero e proprio spettacolo da distanza ravvicinata, non più dalla poltrona di casa. Lo sport è di tutti, questo è il messaggio che dovrà trasparire in tutti gli stadi italiani e del mondo e Napoli si sta adoperando per questo.