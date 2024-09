Nuovo scontro tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli: scatta l’azione legale

Negli ultimi anni, Fabrizio Corona ha più volte attaccato Selvaggia Lucarelli, che spesso ha scelto di difendersi ricorrendo alle vie legali. L’ultimo capitolo di questa faida è andato in scena martedì, quando l’ex “re dei paparazzi” ha lanciato nuove pesanti accuse contro la giornalista nel suo podcast Gurulandia, spingendo Lucarelli a intraprendere ulteriori azioni legali.

Lucarelli e il tentato suicidio di Fedez

Durante l’episodio, Corona ha fatto affermazioni particolarmente gravi, insinuando addirittura un collegamento tra Lucarelli e il tentativo di suicidio di Fedez. Non contento, ha suggerito che Giulia De Lellis avrebbe inviato in anticipo il testo di Allucinazione Collettiva a Lucarelli. Il tutto è stato condito da frecciate volgari e attacchi personali, inclusi commenti di bodyshaming.

Secondo quanto riportato da Mow Mag, l’avvocato di Selvaggia Lucarelli ha subito risposto con una lettera formale, esprimendo sdegno per le parole di Corona e definendole “gravi e diffamatorie”. Nella lettera si fa riferimento alle pesanti insinuazioni fatte dall’uomo, in particolare quelle che riguardano il suo presunto coinvolgimento in vicende personali delicate, come il tentato suicidio di Fedez.

Corona sfida la Lucarella: “Ho le prove”

Lucarelli avrebbe inoltre richiesto la rimozione dell’episodio incriminato dal web, ma al momento la puntata è ancora online su YouTube, dove ha già superato le 590.000 visualizzazioni. Corona, anziché indietreggiare, ha ulteriormente alimentato la polemica, condividendo sui suoi profili social la lettera dei legali di Lucarelli e sfidando apertamente la giornalista a querelarlo personalmente: “Querela me, non l’editore… ho le prove di tutto, non vedo l’ora di andare in tribunale”.

Corona ha anche ribadito la sua posizione contro la televisione, dichiarando che ormai preferisce YouTube perché, secondo lui, è una piattaforma dove può esprimersi liberamente senza censura. Tuttavia, come ricordato, anche su YouTube esistono regole e linee guida da rispettare, e chi pubblica contenuti è sempre responsabile delle proprie affermazioni.