Nuovo sfogo della Santinelli, ma fa una gaffe e il web la deride

Nicole Santinelli si trova attualmente nell’occhio del ciclone dopo un duro sfogo a cui è seguita una forte gaffe

Attualmente, la donna si trova a vivere una situazione piuttosto difficile. Dopo l’annuncio di fine conoscenza con Carlo Mancini, con il web che si è scatenato creando caos, è finita con tanti insulti nei suoi confronti.

Tanti quelli che hanno cominciato ad offenderla con la giovane che ha sentito il bisogno di sfogarsi verso chi lo faceva. L’influencer Deianira Marzano ci ha tenuto a far notare una gaffe abbastanza grande, che ha scatenato ancor di più il web.

Cosa è successo?

La Santinelli ha pubblicato uno sfogo su Instagram dove ha parlato delle persone che sono solite insultarla, condividendo anche una frase all’interno della quale è presente un concetto molto semplice. La Santinelli ha, difatti, ammesso di condividere il pensiero secondo cui chi insulta una persona lo fa perché sente il bisogno di sminuire qualcun’altro.

Sempre secondo lei, invece, chi è in pace con sé, non ha bisogno di ricorrere a questi mezzi per sollevarsi. Subito dopo la pubblicazione di questo post, l’influencer Deianira Marzano è intervenuta facendo una riflessione: ha ricondiviso lo sfogo, accostandolo ad un messaggio privato ricevuto proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne. In questo messaggio Nicole Santinelli sbottava contro di lei, insultandola. Nicole, di controbalzo, ha risposto dicendole che stesse sparando soltanto stupidaggini. Alla fine, ha concluso la sfuriata dandole della poveraccia. Chiari insulti, che hanno scatenato ancor di più il web che ora sta continuando ad insultarla.