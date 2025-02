Nuovo stop per il Napoli: Mazzocchi out per infortunio, Conte perde un’altra pedina

Non si arresta la serie di problemi fisici in casa Napoli. Antonio Conte dovrà fare a meno di Pasquale Mazzocchi per le prossime gare, a causa di un infortunio riportato durante l’allenamento di giovedì a Castel Volturno. Gli esami strumentali effettuati ieri hanno confermato l’entità dello stop, costringendo il tecnico azzurro a rivedere ancora una volta le proprie scelte tattiche.

Conte e la gestione dell’emergenza

L’allenatore leccese sta già affrontando una situazione complessa, adattando continuamente la squadra alle assenze. La perdita di Mazzocchi rappresenta un’ulteriore limitazione sulle corsie esterne, un reparto che ha già dovuto affrontare diverse difficoltà.

Conte, tuttavia, non si è fatto scoraggiare e si è subito informato sulle condizioni del giocatore, dimostrando ancora una volta grande attenzione per i suoi uomini. La sfortuna sembra accanirsi sulla squadra, con l’infermeria che continua a riempirsi, costringendo il tecnico a soluzioni alternative per mantenere alta la competitività.

Due buone notizie per gli azzurri

Se da un lato c’è la preoccupazione per Mazzocchi, dall’altro arrivano segnali positivi sul fronte recuperi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Leonardo Spinazzola è ormai pronto a tornare in campo e sarà a disposizione per la partita contro il Como. Anche senza l’infortunio, Mazzocchi avrebbe comunque iniziato dalla panchina, lasciando spazio all’ex Roma dal primo minuto nella sfida contro la formazione guidata da Cesc Fàbregas.

Un altro recupero importante riguarda Mathías Olivera, ormai prossimo al rientro. Il terzino uruguaiano potrebbe già accomodarsi in panchina nella prossima gara, offrendo a Conte un’alternativa in più per la fase difensiva. Nonostante le difficoltà, il Napoli cerca di stringere i denti, con l’obiettivo di superare le difficoltà fisiche e mantenere alta la qualità del gioco.