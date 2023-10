Terremoto Campi Flegrei, forte scossa avvertita a Napoli e provincia: non si segnalano danni

È stata senza dubbio una delle scosse di terremoto più pesanti degli ultimi mesi quella registrata qualche minuto fa sempre nella zona dei Campi Flegrei oggi 2 ottobre 2023 alle ore 22:08. Continua lo sciame sismico che sta coinvolgendo ormai da settimane la zona circostante Napoli.

La scossa di terremoto è stata percepita in maniera distinta in tutta la città di Napoli con un magnitudo pari a 4 con epicentro ancora nei Campi Flegrei e ad una profondità di 5.8 km.

Tanta la preoccupazione sui social e molta la gente scesa in strada per la paura e in preda al panico: “Mai sentita una scossa così forte, sono preoccupata”, “San Giorgio a Cremano si è sentita fortissima, che paura”, sono alcuni dei commenti che testimoniano come il terremoto sia stato percepito indistintamente in tutta la città partenopea. Al momento non si segnalano danni.

Proprio nella giornata di oggi c’è stato una riunione da parte dei vertici della Regione Campania per fronteggiare la situazione che diventa sempre più preoccupante: “Convocata dal Presidente De Luca si è tenuta oggi una riunione in Regione sugli eventi sismici dell’area flegrea”.

“Nella riunione, alla quale hanno partecipato il capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, il direttore generale della Sanità, Nino Postiglione e i direttori generali dell’Asl Napoli 1 (Ciro Verdoliva), dell’Asl Napoli 2 (Mario Iervolino) e dell’Asl Napoli 3 (Giuseppe Russo), è stato fatto il punto sulle attività in corso in relazione alle strutture sanitarie dei territori interessati.”