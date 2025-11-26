Oasis, nuova pausa dopo il tour: “Ora un periodo di riflessione”

Nuova pausa per gli Oasis dopo un tour che li ha visti esibirsi in 41 concerti in giro per il mondo. Ad annunciarlo è stata proprio la band attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram.

“Ora un periodo di riflessione” – Si spengono le speranze di tutti i fan che speravano di vedere i fratelli Gallagher nuovamente sul palco nel 2026. Nonostante il successo ottenuto dopo l’annuncio della reunion e il loro tour mondiale, la band britannica ha deciso di fermarsi.

“E così avvenne”, inizia così il post pubblicato sul gruppo, citando un articolo uscito sul Guardian che lo definiva “la forza pop culturale più dannosa della recente storia britannica”. “Dalla Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla Città degli Angeli, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticate”, prosegue il messaggio. Si conclude: “Ci sarà ora una pausa per un periodo di riflessione”.

L’annuncio non arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che nelle settimane precedenti Liam Gallagher aveva già messo in dubbio l’uscita delle date del tour nel 2026:

“Mi vedrete l’anno prossimo e quello dopo e così via, ma non sono ancora sicuro se sarà con gli Oasis. Dobbiamo metterci lì e discuterne. Se dipendesse solo da me, sapete bene che saremmo in tour fino al giorno della nostra morte, perché è la cosa più bella del mondo, ma purtroppo non è così”.