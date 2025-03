Obaretin brilla in Serie B: il Napoli dovrà decidere il suo futuro

Nosa Edward Obaretin si sta ritagliando un ruolo da protagonista con la maglia del Bari. Il difensore centrale, alto 1,93 m, sta vivendo una stagione di grande crescita, tanto da attirare l’attenzione di diversi club, anche di Serie A. Il suo cartellino appartiene al Napoli, che dovrà valutare il suo futuro al termine della stagione.

Interesse in Italia e all’estero

Il suo agente, Lorenzo Lazzari, ha confermato che il calciatore sta suscitando interesse sia in Italia che all’estero. Tuttavia, ogni decisione sarà presa insieme alla società partenopea, che al momento è concentrata sugli obiettivi stagionali.

L’intenzione è di rimandare ogni discussione a fine campionato, quando sarà possibile analizzare con calma le opportunità migliori per il percorso del giocatore.

Durante il mercato di gennaio, qualche squadra ha manifestato interesse, ma l’idea di cambiare maglia a stagione in corso è stata scartata per dare continuità al progetto tecnico in Puglia.

Ora, il focus è tutto sul presente: le ultime partite saranno decisive per delineare il futuro di Obaretin, con il Napoli chiamato a decidere se trattenerlo in rosa, girarlo ancora in prestito o valutare eventuali offerte.