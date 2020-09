Obiettivo Napoli, Castagne lascia l’Atalanta: il belga ad un passo dal Leicester

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, è sicuro. Timothy Castagne non sarà più un calciatore dell’Atalanta. Per il terzino belga c’è la Premier League all’orizzonte. Niente Napoli quindi, dopo che il terzino è stato per un lungo periodo di tempo accostato alla squadra partenopea. Ecco le parole del giornalista in merito.

“Timothy Castagne lascerà l’Atalanta. Il terzino belga infatti è pronto a salutare la Serie A, destinazione Premier League. Ancora non è fatta ma il giocatore è ormai a un passo dal Leicester: operazione da 25 milioni“.

In casa Napoli quindi la situazione terzini non si sblocca. Al momento in rosa son presenti ben 5 giocatori per le due fasce difensive: Di Lorenzo, Malcuit, Hysaj, Mario Rui e Ghoulam. Di questi solo due sembrano certi della permanenza, ovvero Mario Rui e Di Lorenzo.

Chi è più vicino all’addio è invece Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino non sembra più rientrare nel progetto tecnico del Napoli a causa dei numerosissimi infortuni che tengono il calciatore troppo spesso lontano dal terreno di gioco.

Attualmente così l’acquisto di un terzino sulla corsia mancina risulta più probabile di quello di un terzino sul lato opposto del campo. La situazione sembra però in stand by e non è da escludere che una volta ceduto Ghoulam possa esserci lo slittamento di Hysaj a sinistra a completare il gioco delle coppie.