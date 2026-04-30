Occhiali da sole Ray-Ban, i modelli che hanno conquistato le star

Ci sono occhiali da sole iconici, poi ci sono i Ray-Ban: i modelli di questo brand sono un caso unico nella storia del costume e della moda.

Con un’epopea partita negli anni ’30 con l’obiettivo di creare occhiali per i piloti dell’aviazione americana, circa due decenni dopo, soprattutto grazie al loro design ai tempi originale e innovativo, hanno iniziato a conquistare le celebrità in maniera trasversale.

I Ray-Ban, infatti, sono stati sfoggiati da personalità del mondo della musica come Bob Dylan, così come da politici che, come JFK, hanno cambiato la storia. Ai tempi, a colpire tra i vari fattori fu la montatura realizzata in un materiale diverso dal metallo.

Di acqua sotto i ponti ne è passata da allora e diversi nomi famosi hanno scelto gli occhiali di questo marchio inconfondibile per i loro look più distintivi. Come ci ricorda anche il magazine Vogue, tra i modelli entrati nell’olimpo dell’iconicità spiccano i Wayfarer, inconfondibili con la loro montatura a forma di trapezio.

Frutto della creatività del designer Raimond Stegeman, sono stati commercializzati per la prima volta nel 1952 e, nonostante le numerose rivisitazioni nel corso degli anni, non hanno smesso di conquistare. Parliamo di un accessorio che, come pochi, è riuscito a entrare nella storia.

Indossati dai Blues Brothers e da Lady Diana in momenti di relax come le vacanze al mare con i figli, proprio per la loro straordinaria versatilità sono tra gli occhiali da sole Ray-ban più richiesti in assoluto su e-shop verticali come Vistaexpert, portale dove è possibile trovare tutti i modelli del marchio, e da chi fa shopping nei negozi fisici.

Un altro modello amatissimo dalle celebs, lo ha scelto, per uno dei suoi look più incantevoli degli ultimi anni, l’attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence, sono i Ray-Ban Lady Burbank. Caratterizzati da un’elegantissima silhouette cat-eye, spiccano per un design minimal ideale per le fashion victim che scelgono look all’insegna della sobrietà.

Parlando degli inconfondibili aviator, pionieri dell’eyewear pop, ricordiamo che sono stati sfoggiati, dando vita a una tendenza fashion dirompente, da grandi nomi come Tom Cruise, nel 2026 ricorrono fra l’altro i 40 anni dall’uscita di Top Gun, e David Beckham, l’uomo che ha sdoganato definitivamente la cura del look maschile.

Fra le donne che li hanno resi ancora più speciali troviamo Jennifer Lopez e Meghan Markle, che li ha scelti nel 2022 per uno dei look sfoggiati nel corso degli Invictus Games, abbinandoli a un paio di jeans e a un bellissimo blazer con bottoni dorati firmato Celine.