Occhio a Colpani: il giovane italiano attira su di se le attenzioni delle big

La doppietta contro l’Empoli sembra aver consacrato definitivamente Andrea Colpani. Lo scorso anno era stato buttato nella mischia da Raffaele Palladino, dove aveva segnato 4 goal e servito un assist. Un buona stagione si, ma non sempre era titolare ed era mancata un po’ di continuità. Questo inizio anno invece, sembra mostrare che questo potrebbe essere il suo anno.

Colpani è un classe 99′, centrocampista centrale che fa della visione di gioco e la tecnica i suoi punti forti. Un piede sinistro che fa “cantare” il pallone, come dimostra il primo goal segnato sabato contro l’Empoli. Già contro l’Inter il classe 1999 aveva impressionato per qualità, fisicità e tecnica. Molti lo hanno paragonato a Zaniolo, ma lui tempo fa, aveva dichiarato di ispirarsi a Frankie De Jong del Barcellona.

A Monza è soprannominato “Flaco” per il suo fisico esile, ma dietro quel soprannome c’è un ragazzo grintoso pieno di talento e voglia di crescere. Un soprannome che è diventato un talismano per Andrea Colpani, che ora punta aprendersi il palcoscenico della Serie A.

Il 24enne italiano ha rinnovato recentemente con i brianzoli per altri 5 anni, ma è inevitabile che molte big di Serie A, hanno già messo gli occhi sul calciatore. Inter, Juve e Roma – riferisce Calciomercato.com – lo terranno sotto osservazione per tutta la stagione e con grande attenzione.

Alla Roma farebbe bene un centrocampista giovane e di qualità come lui, ma attualmente la situazione finanziaria non permetterebbe spese da poter fare su di lui. Stessa cosa per la Juventus, alla prese con un risanamento del bilancio, e finchè non verranno ceduti diversi giocatori, Colpani rimarrebbe solamente un sogno.

L’ Inter alle stesse condizioni dei giallorossi e bianconeri, potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti col club brianzolo per cercare di anticipare la concorrenza ed assicurarsi praticamente il futuro centrocampo della nazionale italiana, considerata la presenza in rosa di Frattesi e Barella. Il tempo stringe, la fine del calciomercato è alle porte, e solo un colpo di coda potrebbe stravolgere le carte in tavola.