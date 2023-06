Odriozola, la Juventus si fa avanti

La Juventus sta cercando di rinforzare la rosa per la stagione 2023/2024 e per il terzino destro ha pensato ad Alvaro Odriozola che, pur non avendo troppi minuti in stagione, piace molto alla dirigenza bianconera, con il benestare di Massimiliano Allegri

I bianconeri si sono aggiunti nelle ultime ore alla lista dei club interessati ai servizi di Odriozola per la prossima stagione, considerando il 27enne spagnolo come una delle principali opzioni per rinforzare la propria difesa per la prossima stagione dopo un’annata in cui le sanzioni hanno permesso solo di qualificarsi per la Conference League. Non riuscendo lo spagnolo a dimostrare il proprio valore al Real Madrid, cosa che non sembra preoccupare minimamente un giocatore per il quale anche la Real Sociedad ha mostrato interesse.

Il Real Madrid vuole solo cash

Secondo le ultime notizie, la Juventus sarebbe disposta a offrire circa cinque milioni di euro per i servizi di Álvaro Odriozola, il cui contratto scade il 30 giugno 2025 e che ha già vissuto un’esperienza di successo nel calcio giocando per la Fiorentina, dovendo ora valutare le opzioni disponibili e decidere se accettare la proposta della Juventus, preferire continuare al Real Madrid o decidere di cercare altre alternative in cui proseguire la sua carriera sportiva.

Intanto, qualche giorno fa il direttore sportivo della Real Sociedad ha parlato del possibile trasferimento di Odriozola da loro: “Lo ricordo come un ottimo giocatore, indipendentemente dal fatto che sia canterano o meno. Non possiamo parlare di Álvaro, perché ha un altro anno di contratto con un club che non sappiamo cosa possa pensare. Credo che siamo stati ingiusti con i quattro terzini, e l’allenatore può scegliere se costruire o approfondire“.