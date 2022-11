Odriozola offerto alla Roma

Secondo quanto riportato da “Il tempo” il Real Madrid avrebbe offerto Alvaro Odriozola alla Roma. Sul calciatore anche la Juventus

Alvaro Odriozola è in uscita dal Real Madrid. Lo sappiamo: i blancos non stravedono per il calciatore spagnolo, che in estate è tornato a casa dopo l’esperienza in Serie A con la Fiorentina. La viola ha tentato in tutti i modi a trattenerlo a Firenze, con il Real Madrid che però ha voluto fortemente puntare su di lui.

Pochi mesi dopo ora si ritrova clamorosamente a mollare il colpo sul calciatore, tanto da volerlo cedere già nella sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dai colleghi de “Il tempo” il calciatore sarebbe stato offerto alla Roma, che ci starebbe pensando concretamente.

La Juventus è in vantaggio

Per il calciatore spagnolo, però, ci sarebbe in pole position la Juventus. I bianconeri avrebbero già effettuato qualche sondaggio per il giocatore, che gli spagnoli valutano circa 12 milioni di euro. Il Real Madrid ha aperto anche alla possibilità di prestito, con la Juventus che sarebbe intenzionata a fare un tentativo.

Il destino di Odriozola, però, è legato a doppio filo a quello di Rick Karsdorp. L’olandese è in uscita e se dovesse concretizzarsi l’addio i giallorossi si butterebbero su un altro terzino. Il calciatore è nel mirino anche della Juventus, che però avrebbe altre priorità. Infatti, Karsdorp sarebbe soltanto un’alternativa con Odriozola che potrebbe diventare l’obiettivo principale. Intanto i giallorossi continuano a monitorare più di una pista, sperando di non dover cedere il proprio calciatore.