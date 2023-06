Odriozola: Real Sociedad o Juventus nel suo futuro

Senza spazio nella squadra di Carlo Ancelotti, l’ala destra potrebbe tornare alla Real Sociedad. All’orizzonte c’è anche la Juventus

Le operazioni di uscita del Real Madrid continueranno a suscitare un’infinità di notizie in questa finestra di trasferimenti estivi. Il tutto, ovviamente, in relazione alla pianificazione congiunta di Florentino Pérez e Carlo Ancelotti. Proprio l’allenatore ha messo in vetrina un giocatore.

Secondo le informazioni trattate dal quotidiano As, Álvaro Odriozola (27 anni) sarà uno degli “scarti” della squadra merengue. Con l’opzione di diventare libero nel 2024, il terzino destro potrebbe prendere il volo per tornare alla Real Sociedad. E il club di San Sebastian sarebbe felice del ritorno del suo giocatore d’accademia.

Ma non solo

Odriozola fa gola anche alla Juventus. Vecchia conoscenza del Bayern Monaco, il difensore conosce bene la Serie A grazie ai suoi trascorsi alla Fiorentina. Inoltre, sembra che i bianconeri debbano intensificare la ricerca del sostituto di Juan Cuadrado (in procinto di partire).

La terza candidata sarebbe il Celta Vigo, visto che il giocatore rappresenta una richiesta di Rafa Benitez per il suo progetto a Balaídos. Tuttavia, almeno al momento, sia i piemontesi che il Real di Imanol Alguacil si posizionano come le due destinazioni più probabili per Odriozola al di fuori dei Blancos. Il futuro, intanto, sembrava essere splendido per lui. Ad inizio stagione diceva e sognava: “Nella mia testa e nel mio cuore mi sento pronto per il Real Madrid. È stato un grande anno. Questo è quello che ho detto al mio agente ed è l’obiettivo“.