Offerta a sorpresa della Roma per un calciatore azzurro!

Il calciomercato invernale del Napoli è fortemente caratterizzato dal blocco imposto che obbliga la società di Aurelio de Laurentiis a operare a saldo zero. In tal senso, prima di vedere operazioni onerose in entrata, sarà necessario fare delle uscite. Lorenzo Lucca è uno dei nomi più indiziati a favorire questa condizione, ma nelle ultime ore il Corriere dello Sport rilancia anche l’indiscrezione di una possibile cessione di Noa Lang.

In particolare, sarebbe la Roma la squadra interessata all’acquisto dell’ex PSV per un’operazione che non sarebbe comunque molto semplice visto l’elevato costo del suo cartellino. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“È l’olandese, l’uomo con più proposte. L’ultima è arrivata dalla Roma, sicuramente molto suggestiva, dopo quelle del Galatasaray, estremamente interessato, e del Bournemouth. È il pezzo pregiato di una sessione invernale inevitabilmente condizionata dalle limitazioni del saldo zero. Il progressivo chiarimento della situazione di Lang, sempre più vicino all’uscita a sorpresa dopo appena sei mesi dal suo acquisto a fronte di una spesa da 27 milioni più 3 di bonus al PSV, può ovviamente innescare un effetto domino. E soprattutto potrebbe sbloccare in maniera importante le operazioni del Napoli”.

In questa sessione la Roma ha già subito la delusione proprio di un ex Napoli ovvero Giacomo Raspadori. Dopo iniziali interessamenti, alla fine Jack è andato all’Atalanta e la Roma ha ripiegato sull’ex Marsiglia Robinio Vaz. Nella giornata di ieri, invece, è arrivata l’ufficialità anche di Malen dell’Aston Villa.

L’eventuale trattativa di Lang alla Roma, in ogni caso, sbloccherebbe definitivamente il mercato azzurro: “Se andasse via a titolo definitivo, considerando che il prezzo fissato per la cessione è di 27 milioni di euro, così da rientrare dall’investimento iniziale, il club azzurro ricaverebbe in rosa e nei conti lo spazio necessario per intervenire in maniera imponente. Senza indebolire il gruppo, come da obiettivi iniziali”.