Offerta dalla Premier League per Federico Chiesa

L’attaccante della vecchia signora è uno dei giocatori più importanti di questo club che sta vivendo settimane di magra dopo la sanzione subita una settimana fa con la perdita di quindici punti in Serie A

Potrebbero qualificarsi per la Champions League vincendo l’Europa League in questa stagione. Ma tende a essere il percorso più lungo e complesso, soprattutto per i grandi club che scendono alla seconda competizione continentale. Perché il cammino verso la Serie A era già abbastanza complicato per la Juventus solo una settimana fa.

La sospensione di 15 punti segna la stagione e l’immediato futuro di una squadra che ha già faticato a rimettersi in carreggiata dopo un pessimo inizio di stagione. I bianconeri stanno anche vedendo come questo metta a rischio la continuità di alcuni dei loro grandi giocatori, come si sta cominciando a vedere nelle voci di mercato.

Rischio concreto per la Juventus

Così, secondo il The Sun, il Manchester United sarebbe già interessato a uno dei giocatori importanti della squadra piemontese. Si tratta di Federico Chiesa, un’ala veloce e sbilanciata di 25 anni che in questa stagione ha potuto partecipare a malapena a 7 partite a causa di infortuni (1 gol e 2 assist).

È anche uno dei giocatori chiave della Nazionale italiana. Si tratta di un giocatore molto apprezzato che i Red Devils stanno osservando con grande interesse vista la situazione della squadra transalpina. Pertanto, potrebbero presto cercare di ingaggiarlo. Chiesa, però, per ora sembrerebbe concentrato sui bianconeri e non avrebbe intenzione di lasciare. In estate, chissà, magari potrebbe cambiare definitivamente idea.