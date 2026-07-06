Offerta dalla Premier League per un titolatissimo del Napoli

Dopo l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e dell’odierna presentazione della nuova maglia del Centenario, adesso il Napoli pian piano dovrà iniziare a delineare i tasselli della rosa della prossima stagione. In particolare, il futuro di Vanja Milinković-Savić potrebbe essere lontano dal Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra.

Il portiere serbo, arrivato dal Torino la scorsa estate per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, è finito nel mirino di diversi club esteri e potrebbe presto lasciare la Serie A per affrontare una nuova esperienza internazionale.Secondo quanto riportato da Sportmediaset, tra le società maggiormente interessate c’è il Sunderland, neopromosso in Premier League. Il club inglese avrebbe individuato proprio nell’estremo difensore serbo uno dei principali obiettivi per rafforzare la rosa in vista della difficile stagione che attende la squadra nel massimo campionato inglese.

L’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli avrebbe contribuito a cambiare gli scenari. Milinković-Savić era stato fortemente voluto da Antonio Conte per le sue qualità nella costruzione del gioco con i piedi, caratteristica particolarmente apprezzata nella precedente gestione tecnica. Con il nuovo allenatore, però, le gerarchie e le esigenze tattiche sembrano essersi modificate.

Oltre al Sunderland, anche il Beşiktaş continua a seguire con attenzione la situazione del portiere serbo. L’interesse internazionale conferma come il classe 1997 conservi un ottimo mercato, grazie alle prestazioni offerte nelle ultime stagioni tra Torino e Napoli, che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei.

Il Napoli, comunque, non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore a prezzo di saldo. La valutazione fissata dal club partenopeo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’entourage del portiere sta monitorando le possibili opportunità, ma un’eventuale cessione potrà concretizzarsi soltanto davanti a un’offerta ritenuta adeguata da tutte le parti coinvolte.