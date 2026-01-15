Offerta del Napoli per un attaccante: arriva dall’estero

Dopo la delusione del terzo pareggio consecutivo in tre partite in cui il Napoli non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Parma, c’è da sistemare la questione calciomercato invernale che potrebbe prendere un’inaspettata svolta in virtù della notizia dell’ultim’ora: il Napoli avrebbe presentato un’offerta ufficiale per Youssef En-Nesyri.

A rilanciare l’indiscrezione è stata l’autorevole emittente Trt Spor, attraverso il giornalista Doruk Tecimer, da sempre ben informato sulle dinamiche del calcio turco. Secondo quanto riferito, il club partenopeo avrebbe avanzato una proposta concreta al Fenerbahçe, formula che prevederebbe un prestito con diritto di riscatto, attualmente al vaglio della dirigenza gialloblù.

En-Nesyri è attualmente impegnato in Coppa d’Africa da protagonista con la nazionale del Marocco e proprio ieri ha messo a segno il calcio di rigore decisivo per eliminare la Nigeria e conquistarsi un posto in finale in cui ci sarà il Senegal ad attendere i padroni di casa.

La formula del prestito con diritto di riscatto consentirebbe al Napoli di valutare il rendimento del giocatore senza un esborso immediato particolarmente oneroso, mantenendo però la possibilità di acquisirlo a titolo definitivo al termine della stagione, specialmente quando ci sarà da chiarire la situazione di altre pedine della rosa.

Dal canto suo, il Fenerbahçe starebbe riflettendo con attenzione sull’offerta. Il club turco considera En-Nesyri un elemento importante della rosa, ma non chiude la porta a una possibile cessione qualora le condizioni economiche e tecniche risultassero soddisfacenti. Molto dipenderà anche dalle garanzie legate al diritto di riscatto e dalla volontà del giocatore, ma soprattutto dall’eventuale partenza di Lorenzo Lucca che al momento non gradisce la destinazione Benfica.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle società coinvolte, ma la notizia rimbalza con insistenza e alimenta le speranze dei tifosi azzurri. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se quella che oggi appare come una suggestione di mercato potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa destinata a entrare nel vivo.