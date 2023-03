Offerta irrinunciabile della Juventus per Enes Unal

L’attaccante turco è uno dei principali obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione. Il calciatore potrebbe arrivare al posto di Vlahovic

Con la possibile partenza di Dusan Vlahovic a fine stagione, la Juventus si sta concentrando sulla ricerca di un nuovo attaccante in vista della stagione 2023/2024: l’attaccante turco del Getafe Enes Unal, già nel mirino della Vecchia Signora e che ora ha una nuova opportunità di andare in Serie A con i bianconeri, viene considerato come una possibile alternativa.

L’ottomano è stato un giocatore fondamentale per i Blues, segnando in totale nove gol in questa stagione, che non sono passati inosservati a Massimiliano Allegri, che ha chiesto alla direzione sportiva della Juve di ingaggiarlo per completare l’attacco della Vecchia Signora nella prossima stagione, Un’operazione che non si preannuncia facile per gli azzurri, visto che il Getafe chiede circa 30 milioni di euro per il 24enne turco, cifra che la squadra italiana sarebbe disposta a pagare.

La Juventus non è l’unica interessata

Inoltre, la Juventus non è l’unico grande club europeo che starebbe seguendo da vicino l’evoluzione di Enes Unal, dato che anche squadre come l’Atlético de Madrid hanno preso nota dell’attaccante turco, che potrebbe essere uno dei principali protagonisti di questo mercato dei trasferimenti in Serie A, diventando allo stesso tempo una delle vendite più costose della storia del Getafe, che si sta sfregando le mani all’idea di fare un grande incasso con la cessione di uno dei suoi migliori giocatori. Trattativa che dunque potrebbe accendersi in estate e portare ai bianconeri un nuovo innesto.