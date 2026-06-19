Oggi parte il weekend degli eventi a Napoli: il programma dal 19 al 21 giugno

Napoli si prepara a vivere un weekend ricco di appuntamenti tra musica, cultura, spettacoli e iniziative all’aperto. Oggi, venerdì 19 giugno, prende il via un fine settimana che fino a domenica 21 giugno offrirà numerose occasioni per trascorrere il tempo libero tra eventi pensati per tutte le età e tutti i gusti

Una Napoli ricca di eventi

Grande protagonista sarà la musica con la Festa della Musica, manifestazione che animerà diversi luoghi della città con concerti e performance dal vivo. Un appuntamento capace di trasformare piazze e strade in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo cittadini e turisti in un’atmosfera di festa.

Spazio anche al teatro grazie agli spettacoli inseriti nel programma del Campania Teatro Festival, una delle rassegne culturali più attese dell’anno, che continua a portare in scena produzioni nazionali e internazionali in suggestive location cittadine.

Altri appuntamenti

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Life for Gaza”, l’evento benefico dedicato alla raccolta fondi e alla sensibilizzazione sulla situazione nella Striscia di Gaza. Spazio anche alla musica urban con il Platinum Plus Real Hip Hop Culture Festival, in programma all’Ex Base Nato di Bagnoli, che riunirà artisti, dj e appassionati della cultura hip hop.

Gli amanti dell’arte potranno visitare la mostra dedicata a Robert Crumb, uno dei più influenti fumettisti contemporanei, protagonista di un’esposizione che ripercorre il suo percorso artistico attraverso opere e materiali originali. Tra le iniziative culturali spicca anche “Cattivi Pensieri”, l’esposizione ospitata negli spazi di Castel Nuovo, un percorso che invita il pubblico a riflettere attraverso linguaggi artistici contemporanei e suggestioni visive. Grande attesa inoltre per il concerto di Max Pezzali allo Stadio Diego Armando Maradona. L’artista porterà sul palco i brani che hanno segnato intere generazioni, in uno degli eventi musicali più attesi dell’estate napoletana.