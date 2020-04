Oikia, il portale di compravendita immobili facile da consultare

Vendere un immobile può sembrare un’impresa semplice: nonostante il periodo critico le stime di una crescita del mercato fanno respirare i numerosi addetti del settore, oltre che i proprietari di casa che non vedono l’ora di vedere tramutato il loro ammasso di mattoni in risparmi ben investiti.

In realtà, sebbene l’attività di compravendita possa avere in apparenza delle modalità abbastanza facili da eseguire, per vendere un immobile bisogna avere strategia e soprattutto spazio.

Uno spazio serve per posizionare un prodotto, o quantomeno la sua immagine, che come una vetrina serve affinché la gente veda e desideri con gli occhi, prima di tutto; serve anche a inserire una descrizione che, ora più che mai, serve a darci quelle informazioni indispensabili che gli occhi non ci possono fornire.

Inoltre, dentro ad alcuni spazi è possibile reperire l’opinione degli utenti che hanno già visitato e guardato quello che stiamo guardando adesso noi, ed è per questo che le piattaforme online hanno, in genere, una marcia in più rispetto alle semplici perlustrazioni dal vivo dei locali.

Sicuramente dare uno sguardo all’immobile prima nel sito online serve a farci subito un’idea e ha scremare gli indirizzi dalla lista delle nostre scelte papabili.

Chi ha necessità di vendere un locale, che sia per bisogno e per lavoro, deve riuscire a trovare il modo più semplice e logico per arrivare al suo scopo: ossia per presentare il suo locale nel migliore dei modi ai potenziali acquirenti / clienti. Inserire il profilo del proprio immobile all’interno dello spazio apposito di una piattaforma adibita proprio a questo scopo è la soluzione.

In questo caso, Oika è la soluzione. Infatti, Oika è una delle migliori piattaforme per la compravendita di immobili online in Italia. Il suo raggio d’azione copre l’intero territorio italiano e, inoltre, funziona come un vero e proprio motore di ricerca efficiente e pienamente efficace.

Perché vendere un immobile online? La situazione che l’Italia, come altri paesi, stanno vivendo in questo periodo dimostra ancora una volta quanto sia necessario che le abitudini e le strategie dei cittadini subiscano un decisivo cambio di rotta.

Dobbiamo imparare a passare da uno stile di vita analogico a uno più digitale, che ci permetta di effettuare scambi comunicativi e transazioni finanziarie anche a distanza. E la distanza non è un muro invalicabile da superare, ma piuttosto l’occasione per vivere esperienze uguali in modo diverso. Prendiamo appunto l’esempio della vendita di un immobile.

La possibilità di avere a disposizione un’intera piattaforma che funziona meglio di un motore di ricerca per il settore immobiliare, innanzitutto, si trasforma in un inevitabile risparmio, rispetto alla ricerca dal vivo: possiamo visionare molti più locali (potenzialmente tutti quelli in vendita sul territorio) e sceglierli meglio assecondando i nostri standard. Eviteremo così di spendere soldi e tempo in eccesso e che non possediamo, dal momento che le cose da fare in una giornata rimangono comunque tante.

Ma cosa ci offre nello specifico il portale Okia.it? Vediamolo insieme!

Oikia.it:la sua offerta e i suoi servizi

Nel web come ben sappiamo ci sono tanti siti e tanti portali che sono nati con lo scopo di permettere alle persone di cercare una casa da comprare o da prendere in affitto,ma Oikia.it da questo punto di vista rappresenta un’eccellenza senza nessun dubbio.

Ma perché?Innanzitutto per la qualità e per la quantità della sua offerta e dei suoi servizi sia per gli utenti che hanno bisogno di un immobile ma anche per le agenzie immobiliari. Iniziamo parlando di queste ultime!

Un’agenzia immobiliare è molto importante per le persone che cercano una casa per vari motivi ma spesso può capitare che alcune tra le più valide non sono cosi conosciute da tantissime persone e dal popolo del web.

Infatti è inutile negare che la presenza sul web di un certo livello è molto importante per tutte le aziende e questo vale anche per le agenzie immobiliari:se chi gestisce una di loro si rende conto di voler investire su questo aspetto e decide di creare il suo sito Internet può avere il supporto di Oikia.it.

Questo significa che chi gestisce questo portale offrirà a un cliente che possiede un’agenzia immobiliare tante soluzioni valide per la creazione del suo sito e che siano funzionali alle sue esigenze soggettive. Nel caso in cui invece l’agenzia in questione ha già il suo sito ma non funziona nel migliore dei modi e non sta portando in termini di risultato e di fatturato, Oikia interverrà con efficacia e solerzia per aggiustare il tiro.

Molti siti delle agenzie immobiliari magari sono belli esteticamente e dal punto di vista della grafica, ma hanno delle lacune per quanto riguarda i contenuti, la navigabilità, la funzionalità e anche l’aspetto dell’ottimizzazione per i motori di ricerca.

Gli esperti di questo portale hanno le competenze per trovare i rimedi giusti e le modifiche più adatte a migliorare significativamente la situazione del sito dell’Agenzia Immobiliare e portarla a risultati di un certo livello.

Per quanto riguarda invece l’utente che si iscrive al sito possiamo dire che avrà la possibilità di consultare un portale pienissimo di annunci immobiliari, divisi per città, e soprattutto può ricevere delle e mail, che lo avviseranno nel momento preciso in cui ci sarà l’annuncio più funzionale alle sue esigenze e ai parametri della casa dei suoi sogni.

Questo portale è una realtà nuova ma allo stesso tempo non lo è, nel senso che è il successore di un altro sito che si chiama RaccoltaCase e che per tanti anni è stato consultato da tantissime persone di alcune regioni e cioè Liguria, Emilia Romagna e Piemonte.

Da poco tempo è nato Oikia.it, che già dal nome che in greco significa casa e che vuole continuare il percorso del suo predecessore,arricchendolo di nuove offerte e contenuti e imitandolo anche per quanto riguarda la rivista cartacea.

Quest’ultima esce ogni mese ed è piena di annunci aggiornati e di articoli interessanti e utili.