Okafor-Napoli, le cifre del trasferimento e l’ingaggio (per 5 mesi) del nuovo attaccante azzurro

Le ultime ore di mercato della SSC Napoli sono state abbastanza concitate. Il club partenopeo, dopo le problematiche con Saint-Maximin, ha virato su Noah Okafor per completare l’attacco a disposizione di Antonio Conte e sopperire, seppur con le dovute proporzioni, alla partenza di Kvara.

Dei 70/75 milioni di euro incassati per la stella georgiana, il club partenopeo ha deciso di investirne due per un prestito semestrale e rinviare, probabilmente, un grande acquisto per la fascia al prossimo mercato estivo.

OKAFOR NUOVO ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI DI ANTONIO CONTE: CINQUE MESI IN PRESTITO E POSSIBILITA’ DI RISCATTO AL TERMINE DELLA STAGIONE. LE CIFRE DELL’INGAGGIO

Il club partenopeo pagherà circa 1.5 milioni di euro per il prestito oneroso e 23.5 milioni di euro in caso di scatto. Con la maglia azzurra Okafor avrà uno stipendio di circa 1 milione di euro per i cinque mesi in cui sicuramente indosserà la maglia del club partenopeo.