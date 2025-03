Okafor torna a Napoli e si mette subito al lavoro in palestra: tifosi scatenati

Il Napoli è tornato dalla trasferta di Venezia con un solo punto raccolto: gli uomini di Antonio Conte non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 al Penzo visto che né il palo di Raspadori all’inizio del primo tempo, né il miracoloso salvataggio di Radu sul colpo di testa di Lukaku, gli hanno permesso di portarsi in vantaggio. Inoltre, in virtù della vittoria dell’Inter a Bergamo, adesso i punti di distacco dal primo posto sono diventati tre.

Neanche la mossa della disperazione degli ultimi minuti con il quadruplo cambio operato da Antonio Conte ha permesso di scardinare la difesa lagunare. Al minuto 76, infatti, sono entrati Olivera, Juan Jesus, Anguissa e Okafor senza però riuscire a sortire l’effetto sperato. Al minuto 87, infine, è entrato in campo anche Simeone senza però riuscire a incidere nel risultato.

È proprio l’ex Milan che ieri sera si è reso protagonista di un episodio social che ha fatto felici tutti i tifosi azzurri. In serata, Okafor, non appena rientrato a Napoli di ritorno da Venezia, ha avviato una diretta Instagram durante una sessione di allenamento in palestra.

Lo svizzero si è dimostrato dunque determinato a spegnere qualsiasi tipo di polemica legata al suo aspetto fisico che aveva caratterizzato il ruo arrivo in azzurro. I tifosi del Napoli che hanno seguito la sua diretta hanno scritto diversi messaggi in chat per incoraggiarlo a riprendere la condizione consapevoli della sua importanza per le ultime partite di campionato.

Nonostante un comprensibile stato d’animo di scoraggiamento che caratterizzerà queste due settimane di sosta, il Napoli non deve affatto mollare la presa e dovrà cercare di fare quanti più punti possibili sperando in qualche passo falso dell’Inter: le prossime due saranno contro il Milan al Maradona e poi la difficile trasferta al Dall’Ara contro il Bologna, due partite che sicuramente diranno molto di più sulle volontà del Napoli di provare a vincere lo scudetto.