Okoli, la Roma sfida Inter e Juventus

Caleb Okoli è il nuovo profilo ad interessare ai giallorossi, ma c’è da battere la concorrenza di Juventus e Inter

Già 8 partite in Serie A in questa stagione, alla prima vera occasione nella massima serie. Caleb Okoli sta vivendo una buonissima stagione con la maglia dell’Atalanta, dove averne vissuta un’altra altrettanto buona in Serie B con la Cremonese.

L’italo-nigeriano sta bruciando le tappe, riuscendo a dimostrare di valere il posto da titolare. Su di lui già gli occhi di mezza Europa, con in Italia Juventus e Inter pronte a darsi battaglia già dalla prossima sessione di mercato. Su di lui si è inserita anche la Roma, alla ricerca di un difensore centrale.

Nuovo profilo

La Roma cerca un difensore a basso costo da affiancare ai propri titolari, anche se Caleb Okoli sembra poter lievitare per valore. Il calciatore attualmente vale circa 5 milioni di euro, con i bergamaschi che sicuramente cercheranno di venderlo a molto di più la prossima estate.

Improbabile una cessione a stagione in corso, specialmente perché l’Atalanta sta viaggiando a mille e non vuole perdere terreno per poter tornare in Europa. La Roma potrebbe provare ad inserirsi in extremis, ma appare difficile inserirsi tra Juventus e Inter specialmente perché entrambe hanno bisogno di innesti al più presto possibile. Il calciatore italo-nigeriano per il momento resterà in nerazzurro, con la possibilità di trasferirsi altrove e ad un prezzo più elevato già da giugno. Di sicuro il contratto in scadenza nel 2026 garantisce all’Atalanta una cessione massimizzata, che può garantire una grossa plusvalenza.