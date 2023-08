Ola Solbakken resta nella lista dei trasferimenti della Roma

L’attaccante norvegese Ola Solbakken potrebbe lasciare la Roma prima dell’avvicinarsi della scadenza dei trasferimenti

Da quando si è unito al club come free agent a gennaio, Solbakken non è riuscito ad avere un impatto sulla squadra di José Mourinho.Recentemente, Solbakken non ha preso parte al pareggio della Roma con la Salernitana, rimanendo in panchina per tutta la durata della partita.

Secondo il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe disposta a separarsi da Solbakken in caso di offerta last minute. Il club giallorosso continua a inserire il suo nome nella lista dei trasferimenti, visto che il giocatore ha suscitato l’interesse del Bologna e anche di alcuni club tedeschi. Con l’arrivo di Sardar Azmoun nella capitale italiana, Solbakken potrebbe trovarsi a dover giocare ancora meno.

Aria di fiducia

Per Solbakken, in ogni caso, sembra ci sia aria di fiducia. José Mourinho sembrerebbe anche intenzionato a dargli una chance ma contro l’Hellas Verona sarà difficile. L’ex Bodo/Glimt vuole ritagliarsi spazio e provare a sfondare nell’attacco giallorosso.

Sul giocatore norvegese, attualmente, c’è l’interesse del Bologna e di qualche club tedesco anche se per ora nulla di concreto. La Roma aspetta di capire cosa farne di lui, con il giocatore che proverà in ogni modo a convincere la dirigenza, i tifosi e soprattutto l’allenatore. José Mourinho, lo sappiamo, difficilmente cambia idea e ci vorranno prestazioni altisonanti da parte di Solbakken affinché possa guadagnarsi un posto nell’11 titolare. Difficile, forse complicato, ma in un attacco in continua evoluzione come quello giallorosso tutto può accadere e Solbakken potrebbe farcela.