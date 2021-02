Olgiate Comasco, canile distrutto da un incendio: i pompieri portano in salvo i cani

Nella giornata di ieri, sabato 13 febbraio, un incendio ha distrutto il canile di Olgiate Comasco, in provincia di Como. Grazie all’intervento dei pompieri sono stati portati in salvo i 60 cani presenti nella struttura.

FIAMME DISTRUGGONO IL CANILE – Durante la giornata di ieri, un dipendente del canile comunale “Amici per un pelo” ha chiamato i soccorsi. In poco tempo le fiamme hanno inghiottito la struttura, ma fortunatamente sono subito giunte sul posto sei squadre di pompieri arrivate da Como, Appiano Gentile e Lomazzo e gli agenti della polizia locale.

I pompieri sono subito riusciti a domare l’incendio, portando in salvo tutti i cani presenti nel canile. Fortunatamente non c’è stata alcuna vittima o ferito, ma non sono ancora note le cause dell’incendio.

L’APPELLO DEL SINDACO – Attualmente la struttura non è in condizione di ospitare i cani. I danni l’hanno infatti resa inagibile, è stato quindi urgente organizzare il trasferimento. Tempestivo è l’appello che il sindaco ha lanciato sui social. Simone Moretti, ringraziando i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, ha dichiarato:

“La situazione è complessa, l’abitazione è inagibile e come comune stiamo provvedendo ad individuare un alloggio temporaneo. È urgente trovare alloggio per i cani attraverso volontari che possano ospitarli e per adozioni”. Il primo cittadino spiega poi che qualora qualcuno volesse rendersi disponibile potrà contattare Diana Baragiola o l’email [email protected]”