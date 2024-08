Olimpiadi 2024, atleta malata dopo il tuffo nella Senna: il Belgio ritira la squadra

Queste Olimpiadi 2024 continuano ad essere al centro delle polemiche. Continuano a far discutere e a preoccupare le condizioni della Senna che hanno causato non pochi problemi ad alcuni atleti. Claire Michel, atleta belga, continua ad essere ricoverata in ospedale per via di un’infezione intestinale. Questi eventi hanno spinto il Belgio a ritirare la sua squadra.

RICOVERATA IN OSPEDALE – Dopo aver gareggiato nella Senna per la gara individuale, Clare Michel ha riscontrato dei problemi che l’hanno costretta a dover andare in ospedale. È da diversi giorni, infatti, che l’atleta belga è ricoverata per problemi a stomaco e intestino, dovuti a contaminazione da Escherichia coli.

Se da una parte gli organizzatori smentiscono che il malore della Michel sia dovuto alla gara avvenuta dalla Senna, il Belgio ha deciso di ritirare la sua squadra. Il Comitato olimpico belga (COIB) e il Triathlon Belga hanno deciso di annunciarlo attraverso un comunicato, spiegando che “i ‘Belgian Hammers’ non prenderanno parte alla staffetta mista.

Davanti al sostegno e all’affetto ricevuto in questi ultimi giorni, l’atleta belga ha voluto ringraziare tutti attraverso una storia di Instagram: “Grazie per tutti i bei messaggi che mi avete mandato. Sono stata curata bene e mi riprenderò. Sono però devastata per la squadra e mi dispiace finire i Giochi così“.

Nonostante le diverse smentite, un altro atleta ha accusato dei malori dopo il tuffo nella Senna. Si tratta di Adrien Brifford, atleta svizzero del triathlon maschile che ha accusato problemi di gastroenterite. Al contrario del Belgio, la Svizzera ha deciso di proseguire con le gare. Inoltre, il medico che ha visitato Brifford ha ammesso di non poter dire con certezza che questo malore sia dovuto alle condizioni dell’acqua del fiume francese.