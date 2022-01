Olio Extra Vergine di Oliva. Eccellenze che raccontano un Territorio

La cultura dell’olio extravergine d’oliva cresce sempre più in Italia, unitamente al Turismo che riguarda l’olio, si è sempre più consapevoli del valore di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, di come le qualità di un olio biologico e naturale con una filiera perfettamente tracciabile sia una delle basi della alimentazione mediterranea e contribuisca alla nostra salute, ne parliamo con Rosa Castellano della Azienda Agricola “A un passo dalle Ferriere” che produce una piccola produzione di nicchia di elevatissima qualità e pregio destinata agli intenditori e agli amanti del mangiar sano ed Italiano.

Rosa ed il marito Francesco Pirozzi, circa 4 anni fa hanno deciso di prendersi cura delle maestose olive secolari della signora Alberta e del signor Mattia che da una vita curavano amorevolmente. Si sono innamorati della bellezza degli Alberi di Ulivo e hanno deciso di portare avanti tecniche di produzioni tradizionali, fatte di rispetto e amore per il territorio e al contempo, valorizzare il potenziale di questo uliveto convertendo la coltura in biologico certificato. Curano le maestose piante di olive secolari in ogni fase della produzione (dalla concimazione alla potatura) senza l’utilizzo di pesticidi e attraverso un’attenta selezione delle migliori olive, ottenendo cosi un olio EVO dalle eccellenti qualità organolettiche.

Rosa ci spiega di come la sua produzione sia contraddistinta da una produzione esclusiva di olive prodotte e raccolte nei terreni siti in località Giano Vetusto (CE), sulle colline dei Monti Trebulani (secondo massiccio montuoso della provincia che precede il Parco Regionale del Matese).

L’assoluta assenza di contaminazioni di pesticidi viene garantita da controlli effettuati in ogni fase: dalla coltura alla raccolta e trasformazione fino al confezionamento finale, in fase di produzione le olive sono raccolte ogni giorno e le trasportate immediatamente al frantoio per la molitura, che avviene la notte stessa rigorosamente a freddo mediante macchinari di ultima generazione che lavorano esclusivamente olive certificate biologiche secondo una linea di molitura appositamente predisposta. Una temperatura controllata nella fase di molitura, consente di ottenere un olio EVO dalle caratteristiche sensoriali inalterate.

Molire le olive nel più breve tempo possibile, evita che si inneschino in esse fenomeni biochimici che portano all’insediamento di batteri e funghi, che possono originare sapori e odori sgradevoli nell’olio prodotto. Il risultato è un olio EVO che presenta una percentuale di acidità molto bassa.

Ciò che contraddistingue l’ olio è la carica polifenolica altissima. I polifenoli sono sostanze naturali in grado di portare benefici al nostro organismo svolgendo un’azione antiossidante e antibatterica, prevenendo l’invecchiamento e riducendo il rischio di tumori. La ricca presenza di polifenoli conferisce all’olio un sapore leggermente piccante e un aroma fruttato.

Rosa ci spiega che il confezionamento, viene realizzato mediante macchinari anch’essi sottoposti ai controlli dall’ente di certificazione bio che si occupa di validare anche l’etichettatura. Tutto ciò a garanzia di un prodotto, che è principe della dieta mediterranea, rappresenta un vero elisir di lunga vita perché deriva da una filiera controllata e certificata.

Per Maggiori Informazioni, acquistare il prodotto potete contattare Rosa alla Pagina Facebook della azienda, o rivolgervi all’Agriturismo la Baita punto vendita dei prodotti dell azienda di Rosa