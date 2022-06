Oliveira, la Roma ci prova ma si inserisce il Napoli

Sergio Oliveira e la Roma potrebbero non continuare insieme. I capitolini vorrebbero uno sconto sul riscatto, intanto si inserisce il Napoli

Si complica ancor di più la trattativa per il riscatto di Sergio Oliveira. La Roma non è intenzionata a pagare il riscatto per intero – fissato a 13 milioni – e avrebbe chiesto uno sconto al Porto.

I portoghesi non sembrano intenzionati a smuoversi, almeno per ora, dalla cifra pattuita e potrebbero valutare il rientro. A quel punto il centrocampista portoghese potrebbe finir nuovamente ceduto, ma stavolta si cercherebbe a titolo definitivo.

Non solo Serie A

Sul centrocampista ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti, ma non solo. Il classe ’92 interessa particolarmente al Valencia di Gattuso. Gli spagnoli non sono l’unica squadra estera, però.

Infatti, ci sarebbe anche il Wolverhampton, da cui potrebbe partire un portoghese nel mirino proprio della Roma. Joao Moutinho potrebbe salutare e trasferirsi in giallorosso e a sostituirlo potrebbe essere proprio il connazionale. Il Napoli e Aurelio De Laurentiis avrebbero chiesto uno sconto al Porto, ma la trattativa sembra essere difficile.

Nel caso in cui dovesse rimanere in Italia, il calciatore preferirebbe la permanenza alla Roma. Inoltre, la sua preferenza sembrerebbe essere proprio la Serie A non essendo troppo attirato dalla Liga. Saranno settimane dure per il centrocampista, ma senza uno sconto la Roma potrebbe mollare il colpo. Tutto dipenderà dal Porto e dalla voglia del calciatore di rimanere. Ad oggi il giocatore sembra più fuori che dentro, ma mai dire mai. La trattativa potrebbe evolversi in maniera inaspettata.