Olivera, il presidente del Getafe “Trasferimento in fase avanzata”

Il presidente del Getafe si sbilancia per Mathias Olivera. Nonostante il recente rinnovo di contratto, la trattativa sarebbe in fase avanzata

Mathias Olivera potrebbe presto passare dalla Liga alla Serie A. A dichiararlo è Angel Torres, presidente del Getafe. Il patron spagnolo avrebbe, difatti, dichiarato a Cadena SER che la trattativa sia in fase avanzata. Dichiarazioni che infiammano l’ambiente Napoli, che finalmente potrebbe vedere arrivare il giocatore dopo mesi di trattative.

Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus, con i partenopei in netto vantaggio e che potrebbero presto chiudere il colpo. La squadra bianconera avrebbe comunque effettuato dei sondaggi, per capire la fattibilità dell’operazione. Molto probabilmente, però, la dirigenza dovrà mettersi il cuore in pace. Il giocatore avrebbe già l’intesa con il club di De Laurentiis.

È dunque fatta per l’uruguayano?

Ancora è presto per dirlo, ma si è probabilmente vicinissimi alla chiusura del colpo. Angel Torres ha dichiarato: “Siamo tranquilli con Mathias. Ha rinnovato, con la condizione che se vi fosse un’offerta conveniente per entrambe le parti noi l’avremmo fatto partire. Sappiamo che non resterà qui per sempre e credo che il suo trasferimento in Italia sia in una fase molto avanzata”.

Arrivano dunque conferme sull’avvicinamento dell’ uruguayano ai colori azzurri. Il calciatore sembra esser ormai del Napoli e si parla già di cifre. Sarebbe il sostituto di Faouzi Ghoulam, che dovrebbe partire, e arriverebbe per circa 11 milioni più bonus. Un’affare che può dirsi quasi bello che fatto. Il Napoli potrà dunque regalarsi il primo innesto della prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena.