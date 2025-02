Olly, la partecipazione a Sanremo e i problemi con l’Eurovision: parla il produttore

Il grande successo di Olly nell’ultimo anno, che lo ha visto conquistare il pubblico con brani come Polvere, Scarabocchi, Devastante, Ho Voglia di Te (in duetto con Emma) e Balorda Nostalgia, non è frutto del caso, ma è il risultato di una solida collaborazione con il produttore discografico Jvli (Julien Boverod).

In un’intervista rilasciata questa settimana al portale Rockol, Jvli ha rivelato dettagli inediti sulla vittoria di Olly al Festival di Sanremo, svelando anche un retroscena sorprendente sulla nascita della canzone che ha portato il cantante alla vittoria.

PARLA IL PRODUTTORE DELL’ARTISTA – Il brano che ha consentito a Olly di trionfare a Sanremo è nato quasi per caso, durante una sessione con il tastierista Pierfrancesco Pasini il 13 settembre scorso. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’intenzione di partecipare a Sanremo non faceva parte dei piani di Olly. Anzi, inizialmente, il cantante non voleva nemmeno tornare al Festival.

“Non abbiamo mai pensato: ‘Ora facciamo un brano per Sanremo’. Se è vero che lui non voleva partecipare? Sì, esatto. Federico era contrario. C’eravamo già stati con ‘Polvere’ nel 2023 e voleva concentrarsi su altro”, ha raccontato Jvli. A convincerlo a cambiare idea è stato proprio il produttore, che ha cercato di far riflettere Olly sull’importanza dell’opportunità: “Mi sono preso il compito di parlarne con Fede e fargli capire che poteva essere una grande occasione, da non perdere. Soprattutto perché il pezzo era ed è figlio di tutto il percorso che stiamo facendo. Siamo andati a Sanremo con un brano totalmente nostro”.

Nonostante la vittoria a Sanremo, la partecipazione di Olly all’Eurovision Song Contest resta ancora in bilico. Jvli ha chiarito che la decisione spetta esclusivamente a Olly, ma ha anche sottolineato un ostacolo importante: il tour già programmato per maggio, lo stesso mese dell’Eurovision.

“La scelta spetta a Fede. Io resto dietro le quinte. Il grande problema riguarda le tante date già programmate nei club a maggio, in concomitanza con l’Eurovision”, ha spiegato il produttore. La difficoltà di modificare il calendario dei concerti è notevole, e la priorità, secondo Jvli, è preservare la salute mentale di Olly: “Al momento la mia visione è che vada conservata la sua salute mentale, capendo bene la fattibilità o meno di un impegno del genere. Non so neppure se si riesca a riprogrammare tutto. Però quei concerti dimostrano una cosa… che non si preventivava di vincere Sanremo neanche lontanamente, se no non avremmo mai piazzato il tour in quel mese”.

Dopo la sorpresa della vittoria al Festival, il futuro di Olly all’Eurovision resta quindi incerto. I suoi fan sono in attesa di una decisione che potrebbe vederlo protagonista sul palco europeo o, invece, alle prese con il suo tour già pianificato. La scelta che Olly dovrà fare non sarà semplice: continuare a godere del successo internazionale o rispettare gli impegni presi con i suoi fan?