Oltre ad Isco, spuntano anche De Paul e Paredes per la Roma

La squadra di José Mourinho e Tiago Pinto ha le idee ben chiare in mente. Ecco i nomi della Roma, non solo Isco tra i centrocampisti nella lista giallorossa

Dopo aver vinto la Conference League le richieste di José Mourinho non sembrano essere cambiate. Il tecnico portoghese vuole rinforzi a centrocampo e la volontà di avere qualcuno in più in quel settore di campo aumenta. Anche in virtù di un probabile addio di Mkhitaryan.

L’armeno potrebbe andare all’Inter e i giallorossi sembrano intenzionati a fare uno o più acquisti per sostituirlo. Oltre al nome di Isco – orientato al rimanere però in Spagna – sembrano comparire altri calciatori sulla lista della spesa di Tiago Pinto.

Tutti i nomi della Roma

I due nomi principali arrivano entrambi dalla capitale spagnola: Madrid. Rodrigo De Paul e Isco – rispettivamente di Real Madrid e Atletico Madrid – sono i due nomi più voluti dalla società romana. Appaiono però entrambi difficili, specialmente vista la folta concorrenza.

Isco con il Real Madrid percepisce circa 7 milioni di euro annui, ma chiederà di sicuro cifre inferiori. Appare comunque difficile che la Roma possa fare qualcosa, salvo clamorose eccezioni. Per De Paul la trattativa sembra non poter decollare anche per i 35 milioni di euro richiesti dai Colchoneros. Ecco dunque che si sondano i nomi di alcuni talenti della nostra Serie A.

Il primo è quello di Asllani dell’Empoli, anche se interessano parecchio anche Frattesi e Maxime Lopez del Sassuolo. Attenzione anche a Lucas Torreira, che non verrà riscattato dalla Fiorentina dunque potrebbe risultare come un colpaccio per la Roma. L’Arsenal è pronta a cederlo volentieri, anche senza dare priorità alla viola.