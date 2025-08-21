Oltre all’attaccante, il Napoli lavora per sfoltire la rosa: ecco chi potrebbe lasciare

Non solo mercato in entrata per il Napoli. A tener banco è senza dubbio la vicenda dell’attaccante che dovrà andare ad affiancare Lorenzo Lucca in seguito all’infortunio occorso a Romelu Lukaku durante l’amichevole con il Girona. Tuttavia, è altrettanto importante il fronte mercato in uscita per poter sfoltire la rosa in vista della nuova stagione.

In quest’ottica, il nome di Pasquale Mazzocchi continua a essere valutato con interesse dal Sassuolo che avrebbe bisogno di migliorare la propria squadra per cercare di mantenere la categoria dopo la promozione raggiunta l’anno scorso. L’esterno rappresenta un’opzione concreta, ma non è l’unica sulla lista della dirigenza. L’ex Salernitana si è reso protagonista di simpatici siparietti nel ritiro di Dimaro e Castel di Sangro, ma la sua permanenza a Napoli non è così scontata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre a Mazzocchi, il Sassuolo sta monitorando anche Gabriele Zappa, attualmente al Cagliari. Inoltre, si fanno strada alcune alternative di profilo internazionale, sebbene non siano ancora noti i nomi precisi. Queste piste estere indicano la volontà del club di ampliare le proprie valutazioni, cercando la soluzione migliore sia dal punto di vista tecnico che economico.

In ogni caso, Mazzocchi non ha attirato le attenzioni solamente del club emiliano, visto che come riportato dal giornalista di calciomercato Nicolò Schira, sulle sue tracce ci sarebbe un altro club neopromosso, ovvero il Pisa, così come il Cagliari. Il Napoli ha da poco ufficializzato l’acquisto di Gutiérrez e attende anche di chiudere per Juanlu del Siviglia, per cui le fasce della prossima stagione sono in piena costruzione.

Ironia del destino, in ogni caso, è proprio la prima giornata di campionato visto che i Campioni d’Italia sono attesi all’esordio nella stagione 2025/2026 proprio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, sabato pomeriggio alle ore 18:30. Gli azzurri giocheranno la prima partita ufficiale della stagione con lo scudetto sul petto e Pasquale Mazzocchi molto probabilmente siederà in panchina, salvo accelerate repentine nelle trattative in uscita.