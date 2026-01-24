sabato, Gennaio 24, 2026
Attualità

Omicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: ipotesi suicidio

Moreno Zannone
Moreno Zannone
pistola
Fonte: Google immagini contrassegnate per essere riutilizzate

Dramma ad Anguillara, dove nella giornata di oggi sono stati trovati senza vita i genitori di Claudio Carlomagno. Il ritrovamento è avvenuto all’interno della loro abitazione e ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento, secondo le prime informazioni trapelate, l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma nessuna pista viene esclusa e saranno gli approfondimenti investigativi a fare chiarezza. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari.

Fondamentale sarà l’esito degli esami medico-legali, che potranno fornire ulteriori elementi utili alle indagini. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, profondamente scossa da quanto accaduto.

Familiari, amici e conoscenti si sono stretti nel dolore, in attesa che venga fatta piena luce su una tragedia che ha lasciato sgomento e incredulità. Le indagini proseguono nelle prossime ore.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
