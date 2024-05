Omorodion, si inserisce anche la Roma

L’Atletico è affascinato dalle prestazioni del giovane Samu Omorodion, un attaccante che ha sfruttato al meglio il suo prestito al Deportivo Alavés. Un attaccante che, di conseguenza, ha due pretendenti di alto livello in Serie A

L’ingaggio di giovani talenti è una delle principali priorità delle squadre di alto livello, con l’Atletico Madrid che non fa da meno. La squadra di Diego Pablo Simeone si è garantita ancora una volta la presenza in una Champions League in cui saranno presenti anche Real Madrid, Barcellona e Girona.

Per quanto riguarda il mercato, sembra che il club del presidente Enrique Cerezo dovrà prendere una decisione importante con uno dei suoi diamanti grezzi. Ci riferiamo a Samu Omorodion (20 anni), un attaccante che ha convinto tutti con il suo impatto sensazionale sull’attacco del Deportivo Alavés.

Samu Omorodion fa scalpore in Serie A

Dopo un’ottima esperienza in prestito al Vitoria, l’attaccante dovrebbe unirsi alla prima squadra a partire da quest’estate. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Stampa, il Napoli starebbe lavorando alla successione di Victor Osimhen, che punta a un trasferimento di quelli grossi

I campioni dello Scudetto dello scorso sono affascinati dal giocatore, la cui clausola d’acquisto si aggira intorno agli 80-100 milioni di euro. Pur avendo estimatori in Inghilterra, Omorodion è tentato anche in Serie A dalla Roma. L’ultima parola spetterà all’Atletico, che però ipotizza già un duello a due tra giallorossi e partenopei per Samu. Il calciatore potrebbe salutare presto e ritrovarsi a diventare una delle stelle nascenti della nostra Serie A considerando che l’Atletico Madrid potrebbe cederlo nuovamente in prestito.