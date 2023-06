Onana, offerta monstre del Manchester United

Il portiere camerunense dell’Inter è la scelta di Ten Hag per sostituire David de Gea

L’Inter è consapevole della necessità di monetizzare alcuni dei suoi beni più preziosi durante la prossima finestra di trasferimento, e il portiere camerunense André Onana è uno dei candidati a terminare il suo periodo con i neroazzurri.

Secondo le ultime notizie, l’Inter avrebbe fissato il prezzo di Onana tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che vorrebbe raggiungere con il trasferimento del 26enne africano, Arrivato la scorsa estate dall’Ajax, Onana potrebbe trovare una nuova destinazione per la prossima stagione, ritrovandosi nelle mani del tecnico olandese Erik Ten Hag al Manchester United come sostituto di David de Gea, che non ha ancora rinnovato il contratto con i Red Devils.

Un nome importante per tornare ai vertici

Nonostante le prestazioni irregolari mostrate in questa stagione, André Onana è ancora un portiere molto ben considerato nel calcio inglese, ed è lì che l’Inter troverebbe l’occasione perfetta per trovare un Manchester United disposto a mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni.

Questo potrebbe rendere il portiere una delle vendite più costose nella storia della squadra italiana, nonché uno dei primi acquisti stellari della squadra dell’Old Trafford per un 2023/2024 in cui l’obiettivo non sarà altro che essere in lotta per il titolo della Premier League. Un obiettivo importante, specialmente perché i Red Devils vogliono tornare a comandare anche in Europa dopo un decennio non propriamente all’altezza dei fasti del passato. Tutto è da scrivere, ma con Onana potrebbero ritrovarsi a vivere un’ottima stagione.