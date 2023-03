OnlyFans, da social media manager a creatrice di contenuti sulla piattaforma: la storia di Agnese Ghiori

OnlyFans è sicuramente una delle piattaforme più discusse del momento: per chi non lo sapesse, è possibile creare contenuti erotici a pagamento guadagnando anche una cospicua cifra, secondo chi ci lavora. Sempre più giovani approdano “sull’altro social”, come Agnese Ghiori, social media manager e creatrice di contenuti.

La libertà di pubblicare ciò che si vuole

Agnese ha rilasciato una lunga intervista a La7 spiegando come si è approcciata a questa piattaforma, come ha iniziato e tutto ciò che c’è dietro. La giovane, che di professione fa la social media manager, ci ha tenuto particolarmente a sfatare anche qualche mito. Ecco cosa ha detto:

“Sono Agnese, provengo dalla provincia di Firenze, ho 26 anni e sono laureata al Polimoda in Fashion Communication. Oltre ad essere una social media manager ho un profilo su OnlyFans. È una piattaforma come Instagram con la differenza che è a pagamento quindi solo i fans che pagano l’abbonamento possono vedere ciò che pubblichi. Puoi pubblicare tutto quello che vuoi, non è vero che si tratta solo di contenuti porno o comunque censurati. Ci sono tantissime persone che vendono le loro classi di cucina, motivational, coach, queste figure vanno fortissimo” ha esordito la ragazza.

Agnese ha spiegato nell’intervista che si gestisce da sola, anche perché sulla piattaforma non può vedere cosa gli altri e le altre pubblicano. La ragazza ha poi spiegato di avere un target di abbonati che si aggira attorno ai 24-25 anni, dunque, universitari. Alcuni le hanno anche scritto confidandosi di essere stressati per lo studio, pertanto la piattaforma viene utilizzata anche per parlare.

Perché Agnese ha deciso di aprire un profilo OnlyFans? La risposta è semplice: “Amo fare la social media manager e adesso amo il mio profilo OF. Da social media manager ho sempre avuto delle buonissime entrate e avevo la mia indipendenza economica. Ho aperto il profilo perché volevo, non perché ne avessi bisogno“.

Nonostante sia fiera e tranquilla del lavoro che svolge, la Ghiori ammette di non specificare di avere un profilo OF in presenza di persone molto grandi e che non capirebbero. La sua famiglia ha accettato la questione e, stando alle sue parole, sono proprio i nonni quelli più contenti.

Non è tutto oro quello che luccica

Cosa accade quando i tuoi contenuti girano su Internet senza il consenso? Agnese ha raccontato anche questo lato più oscuro della piattaforma: “Due settimane fa ho avuto un risveglio bruttissimo perché un mio ex fidanzato, con il quale sono rimasta in buoni rapporti, mi manda un messaggio spiegandomi che stavano girando tutte le mie foto di OF su WhatsApp. Qualche ragazzo più furbo di altri ha deciso di abbonarsi e fare gli screenshot. Sono arrivati anche al padre del mio migliore amico ma ho ricevuto recensioni da dieci”.

Infine, la giovane ha consigliato alle ragazze intenzionate ad aprire un profilo OF di pensarci bene perché tutto quello che viene pubblicato in Rete resta in Rete, ci vuole impegno e dedizione come un qualsiasi altro lavoro.