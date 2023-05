OnlyFans, la modella Sam Parks: “Sono troppo bella. Viaggio gratis, pagano gli uomini per me”

Sam Parks, per chi non la conoscesse modella e creatrice di contenuti su OnlyFans, ha rilasciato negli ultimi giorni un’intervista assieme alla sua amica Anita Cassin al podcast Shadow Banned di Jackson O’Doherty. Le sue parole hanno fatto il giro del web in poco tempo.

Viaggiare gratis grazie alla bellezza? Secondo Sam si può!

Nell’intervista la giovane di 26 anni, star di OnlyFans, ha parlato dell’importanza di essere belli e dei privilegi che ne seguono. Sam, infatti, ha raccontato che fino ad ora non ha mai speso soldi per viaggiare perché c’era sempre qualche uomo nei paraggi pronto ad offrirle il viaggio.

“Io? Troppo bella per pagarmi un viaggio, pagano gli uomini per me” ha esordito la modella fiera. Così la 26enne australiana può concedersi viaggi di lusso negli Stati Uniti o a Dubai senza aprire il portafoglio o mostrare la carta di credito. Secondo Sam, essere belli è una carta vincente soprattutto al giorno d’oggi, dunque, perché non sfruttare questa sua dote?

Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web e, come sempre, diviso l’opinione pubblica. “Sono così bella da poter volare gratis” ha aggiunto la modella parlando successivamente delle possibilità che ogni giorno può sfruttare grazie a OnlyFans. “Viaggio gratis, voglio solo godermi la vita” ha aggiunto.

La sua amica Anita Cassin ha poi aggiunto che grazie alla sua bellezza spesso ha ricevuto proposte di lavoro per le quali non era per nulla qualificata. Come specificato, quest’intervista ha diviso gli ascoltatori: chi ha accusato la modella di essere solo una sfruttatrice, chi invece l’ha difesa spiegando che lei non obbliga nessuno a pagarle i viaggi e che la scelta ricade sempre sull’uomo incontrato in quella occasione.