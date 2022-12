Onofri: “Giuntoli alla Juventus? Una perdita enorme per il Napoli”

Carlo Onofri è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, parlando del possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus

Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare presto il Napoli. Il dirigente partenopeo è da tempo nel mirino della Juventus, che vorrebbe sostituire Federico Cherubini in ottica dirigenziale. La Juventus starebbe pensando di prendere l’attuale dirigente partenopeo per creare un nuovo ciclo, specialmente perché Giuntoli ci sa fare, secondo le alte sfere bianconere, in ottica mercato.

Il dirigente ha portato a Napoli giocatori come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Frank Anguissa e Kim Min-Jae. Tutti giocatori che stanno performando benissimo con la maglia azzurra, tanto da essere protagonisti nell’attuale stagione partenopea. A parlare della situazione è Carlo Onofri.

Le dichiarazioni di Carlo Onofri

Carlo Onofri è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, parlando della possibilità di vedere Cristiano Giuntoli ai bianconeri. Il dirigente azzurro farebbe un colpo basso assurdo alla sua attuale società, dovesse trasferirsi agli acerrimi rivali di sempre.

Intanto, ecco cosa ha detto Carlo Onofri: “Per il Napoli sarebbe una perdita enorme. Lui sa vedere profili interessantissimi, vedi Kvaratskhelia. Ed è anche frutto di un’alchimia con l’allenatore che ti chiede un rinforzo in un ruolo con determinate caratteristiche. Se c’è questo tipo di possibilità di andare alla Juve, fossi in De Laurentiis non lo lascerei andare via. La sua capacità io l’ho intuita quando era al Carpi: si vedeva che c’erano delle soluzioni prese alla base di tante conoscenze. Andasse via dal Napoli mi dispiacerebbe“. Pe ora sono soltanto voci, ma se il trasferimento si dovesse concretizzare sarebbe davvero clamoroso.