Operazioni chirurgiche, cosa fare dopo l’operazione

Se hai fatto una qualsiasi operazione chirurgica per migliorare il tuo aspetto, sappi che c’è un percorso operatorio da rispettare. Oggi interventi del genere sono molto comuni ma non bisogna prenderli sottogamba. Andiamo a vedere com’è il post operatorio delle principali operazioni chirurgiche.

Rinoplastica

Ovviamente, come puoi immaginare, il naso non deve stare a contatto con niente e la testa, quando dormi, deve stare all’insù, almeno nelle prime 48 ore. Dopo che è trascorso questo punto, puoi cominciano pian piano a fare dei piccolissimi sforzi, anche se per il momento dovrai dimenticare bagni turchi, saune etc…

Due piccole avvertenze: la prima è che, subito dopo l’operazione, se porti gli occhiali sarà un bel problema per te poiché non dovrai poggiare nulla sul tuo naso per almeno un mese, comprese le lenti. La seconda è che, subito dopo l’operazione, potrai avere dei piccoli lividi. Se non persistono nel tempo, non dovrai preoccuparti.

Dopo 7 giorni potrai togliere il gesso e, pian piano, cominciare a vedere gli effetti del tuo stare sotto i ferri. I risultati definitivi li avrai dopo un anno.

Addominoplastica

È un intervento che viene molto pratica nelle località di mare: non a caso, infatti, sono molto frequenti gli interventi di addominoplastica a Napoli. Il primo inconveniente post-operatorio sarà quello di indossare una guaina protettiva per circa un mese.

Ma sono i primi giorni dove, magari, potrai persino pentirti di essertela fatta (anche se, poi, vedendo i risultati, te la faresti altre 100 volte). Praticamente, soprattutto nei primissimi giorni dopo l’operazione, dovrai stare completamente a riposo con il dorso sollevato e le gambe flette.

Dopo una decina di giorni potrai cominciare ad abbozzare alcune attività che prima svolgevi regolarmente, come il lavoro o anche la sauna. Dopo un mesetto comincerai a vedere i risultati dei tuoi sforzi e l’aspetto molto interessante è la permanenza nel tempo.

Infatti, se sarai costante nell’attività fisica e nella sana alimentazione, difficilmente tornerai al peso pre-operazione e potrai goderti il tuo addome tonico per diversi anni.

Mastoplastica

Il post operatorio della mastoplastica è particolarmente complesso. Si tratta, infatti, di un intervento delicato che va a toccare una zona altrettanto delicata come il seno. Indipendentemente che sia additiva (cioè aumentare il volume del seno) che riduttiva (cioè diminuirlo), bisogna essere molto scrupolosi nel rispetto di queste regole.

Prima di tutto, c’è bisogna che tu assuma dei farmaci e dovrai seguire in maniera molto precisa le dosi che ti dà il tuo chirurgo. Inoltre, dovrai recarti abbastanza periodicamente dal tuo medico. Quando cominciare le attività?

Beh, qui dipende da caso per caso: i più ottimisti dicono che già dopo 3 settimane puoi cominciare a fare lavori con le braccia. Noi ti consigliamo di aspettare una quarantina di giorni, in modo da prevenire qualsiasi problema.

Per le cicatrici, nessun problema. Un ottimo chirurgo fa sì che non le veda nessuno – a meno che non sia un occhio molto attento – e, per quanto riguarda, infine, l’abitudine al nuovo ‘peso’, dipende molto da te. I tempi ‘medi’ oscillano tra i 10 e i 20 giorni.