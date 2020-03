Oppini: “Napoli deve puntare a tornare grande, ADL non può chiudere un acquisto del genere”

In questo periodo di stop al campionato, la dirigenza della SSC Napoli è al lavoro per le strategie da adottare durante il prossimo mercato estivo. La società partenopea, infatti, è sempre in prima linea nella ricerca di nuovi calciatori da far diventare fenomeni con la maglia azzurra.

ADL, però, delle volte prova anche ad acquistare giocatori avanti con l’età e l’esempio è Fernando Llorente. Ora, invece, si fa insistentemente un altro nome, quello di Zlatan Ibrahimovic. L’opinionista della Juventus, Francesco Oppini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha criticato tale possibile di acquisto da parte della dirigenza partenopea.

“Aurelio De Laurentiis non può chiudere un’operazione come quella di Zlatan Ibrahimovic. Il Napoli vuole puntare a ritornare subito grande e la dirigenza partenopea non può chiudere un colpo del genere, ha bisogno di calciatori che fanno la differenza“.

“Zlatan Ibrahimovic ha ormai una certa età e non può fare il titolare in una squadra che voglia puntare allo Scudetto e a fare bene in Europa. Credo, poi, che voglia giocare con una certa continuità. Al Napoli servono calciatori diversi da questo”.

Francesco Oppini, quindi, ha criticato la possibilità di acquisto di Zlatan Ibrahimovic da parte della società azzurra. Lo svedese, attualmente al Milan, ha una certa età ma nonostante ciò continua a caricarsi la squadra sulle spalle e, delle volte, portarla anche alla vittoria. Per il Napoli sicuramente sarebbe un acquisto importante diversamente da quanto riferito dall’opinionista bianconero.